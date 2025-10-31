Около десяти взрывов прогремели в российских городах

31 октября 2025, 05:24

SHOT: взрывы прогремели в Ярославле и Владимире

Фото: istockphoto / RamonCast

В Ярославле и Владимире произошла серия взрывов. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.