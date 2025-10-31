Около десяти взрывов прогремели в российских городах
В Ярославле и Владимире произошла серия взрывов. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
Жители Ярославля в беседе с изданием рассказали, что слышали около семи гулких взрывов и звуки мотора в небе. Похожая ситуация наблюдается во Владимире, в небе над которым раздаются яркие вспышки.
По предварительной информации, на окраинах городов сработали системы противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее обломки беспилотника упали на ТЭЦ в Орле, из-за чего в городе произошли неполадки с электроснабжением. Перед в этим губернатор области объявил угрозу ракетной опасности.
