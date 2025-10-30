В Раде высказались о мобилизации женщин на Украине
Депутат Здебский: вопрос мобилизации женщин не в повестке дня, но на контроле
Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский сообщил, что парламент держит тему мобилизации женщин в поле своего зрения и оперативно рассмотрит её, когда возникнет такая необходимость. Слова политика цитируют украинские СМИ.
Здебский уточнил, что рассмотрение этого вопроса ещё не планируется.
«Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. И пока не остро, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию, и когда будет актуально, будем быстро принимать решения», — сказал парламентарий.Напомним, что 30 октября Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Эти меры будут действовать следующие 90 дней — до 3 февраля 2026 года.
