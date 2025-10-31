МВД Черниговской области создает батальоны полиции для мобилизации украинцев
МВД Черниговской области Украины формирует батальоны полиции особого назначения, пишет РИА Новости.
Эти подразделения будут заниматься пресечением случаев неповиновения граждан военкоматам.
По информации российских силовиков, на фоне увеличения инцидентов с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки власти решили усилить контроль. Новые батальоны должны обеспечить выполнение мобилизации и предотвратить попытки уклонения от призыва.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: