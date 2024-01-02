США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

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Власти США предоставили Вооруженным силам Украины полномочия самостоятельно определять дальность ударов, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. Эту информацию раскрыла посол США на Украине Бриджит Бринк, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Ранее было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи со стороны США, который включает дополнительные РСЗО HIMARS. Оценивается он примерно в 100 миллионов долларов. В этот пакет также входят боеприпасы, зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
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Артем Кузьмин