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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается ограниченное количество боеспособных танков Leopard-2 модели A6, передает ТАСС.
Судьбу этих танков, переданных Германией, раскрыл депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.
Тем не менее, Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно восстановить танки часто приводят к еще большим повреждениям.
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В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.
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Артем Кузьмин