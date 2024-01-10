MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н

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ВСУ несут колоссальные потери из-за мощных ударов российской армии с помощью вертолетов Ми-28Н. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля"», - говорится в статье.
Таким образом, российской армии удалось еще более усилить свое давление на украинские позиции в зоне спецоперации, задействовав боевые вертолеты Ми-28Н для качественного уничтожения опорных пунктов ВСУ.
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Элина Позднякова