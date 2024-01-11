Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»

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Командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» заявил, что регулярные удары российских БПЛА вынуждают военных долго время прятаться в укрытиях. Об этом пишет «Украинская правда».
Украинский разведчик пожаловался на дроны ВС РФ, подчеркнув, что солдаты «почти не вылезают из нор», так как российские беспилотники постоянно сбрасывают гранаты на позиции украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают, работают постоянно. Такого раньше не было», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян