Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы группировки «Запад» в ходе штурма на Купянском направлении взяли в плен солдат ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Штурмовики забрали опорный пункт, оказали помощь раненным боевикам ВС Украины и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян