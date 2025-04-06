Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 5 станций Starlink

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Бойцам группировки «Запад» ВС РФ за сутки удалось уничтожить пять станций Starlink и 33 пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
Также российским военным группировки «Запад» удалось ликвидировать более 250 боевиков ВСУ. Помимо этого были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА. К тому же ВС РФ ликвидировали различные артиллерийские установки, в том числе иностранного производства.
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