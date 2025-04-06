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Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 5 станций Starlink

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Бойцам группировки «Запад» ВС РФ за сутки удалось уничтожить пять станций Starlink и 33 пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также российским военным группировки «Запад» удалось ликвидировать более 250 боевиков ВСУ. Помимо этого были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА. К тому же ВС РФ ликвидировали различные артиллерийские установки, в том числе иностранного производства.

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ТАСС: на липцовское направление переброшены 18-24-летние украинцы
06 апреля 2025, 06:30

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия перебросила на липцовское направление Харьковской области 18-24-летних солдат подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что ранее российским войскам удалось уничтожить на данном направлении уже опытных солдат ВСУ данной штурмовой бригады.

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#солдаты
#украина
#вс рф
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В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины
06 апреля 2025, 05:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска скидывают с дронов иностранные мины M70 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник в основном использует французские мины, иностранные, в основном идут сейчас М70, они их скидывают с помощью кассет, дронов, извлекать их достаточно сложно, главное это сохранять спокойствие и не растеряться», — поделился сапер Стич в видео, опубликованным ведомством.

Данные действия украинские войска совершают на ореховском направлении. Найденные мины уничтожаются накладным зарядом. Солдаты ВС РФ ежедневно разведывают местность для обнаружения боеприпасов, сброшенных ВСУ.

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Беженец из ДНР: знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки ВСУ
06 апреля 2025, 04:49

Фото: iStock/IherPhoto

По словам беженца из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР, знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — рассказал беженец агентству.

Как отметил житель ДНР, это привело к тому, что он остался единственным выжившим на своей и соседних улицах. ВСУ как раз приманивали обозначения мирных жителей. Таким образом беженец лишился родственников и матери.

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Shot: украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
06 апреля 2025, 04:31

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область, местные жители сообщают об активной работе ПВО. Над регионом уже сбито около десятка воздушных целей», — говорится в сообщении.

Официальные источники пока никак не комментировали происшествие. По словам местных жителей, звуки взрывов раздались над регионом около двух часов ночи. Хлопки были слышны в Ростове, Аксае и Новочеркасске.

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Politico: контроль России над ресурсами Украины станет катастрофой для Запада
06 апреля 2025, 02:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если Россия начнет контролировать украинские ресурсы, то это станет катастрофой для западных стран. Об этом пишет Politico.
«И если Россия получит эти ресурсы, это будет катастрофой для союзников Киева», — сообщает издание.

Газета уточняет, что самыми ценными украинскими ресурсами являются уран и титан. При этом в случае заключения сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, Штатам придется инвестировать миллиарды долларов в данный проект. Освоение новых месторождений может занять десятилетия.

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