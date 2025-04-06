В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины

Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что ВС РФ якобы готовит 15 новых дивизий и планирует увеличить группировку в зоне СВО до 150 тысяч человек, чтобы вскоре начать новое наступление сразу на нескольких направлениях. По его словам, уже сейчас российская армия усилила атаки на всех участках фронта.