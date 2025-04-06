В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины

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Украинские войска скидывают с дронов иностранные мины M70 в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник в основном использует французские мины, иностранные, в основном идут сейчас М70, они их скидывают с помощью кассет, дронов, извлекать их достаточно сложно, главное это сохранять спокойствие и не растеряться», — поделился сапер Стич в видео, опубликованным ведомством.
Данные действия украинские войска совершают на ореховском направлении. Найденные мины уничтожаются накладным зарядом. Солдаты ВС РФ ежедневно разведывают местность для обнаружения боеприпасов, сброшенных ВСУ.
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Иван Мусатов