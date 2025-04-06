ТАСС: на липцовское направление переброшены 18-24-летние украинцы

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Украинская армия перебросила на липцовское направление Харьковской области 18-24-летних солдат подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — говорится в сообщении.
Собеседник отметил, что ранее российским войскам удалось уничтожить на данном направлении уже опытных солдат ВСУ данной штурмовой бригады.
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Иван Мусатов