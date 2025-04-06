Беженец из ДНР: знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки ВСУ

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По словам беженца из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР, знаки с обозначением мирных жителей приманивали атаки украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — рассказал беженец агентству.
Как отметил житель ДНР, это привело к тому, что он остался единственным выжившим на своей и соседних улицах. ВСУ как раз приманивали обозначения мирных жителей. Таким образом беженец лишился родственников и матери.
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