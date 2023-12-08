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Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Отмечается, что РФ не удалось ослабить ни в политической, ни в военной сферах. Сообщается, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий: Вашингтон настаивал на нанесении одного мощного удара, в то время как Киев выступал за рассредоточение сил по всей линии боевого соприкосновения.
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