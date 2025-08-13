Бойцы подразделения «Орлан» получили ранения при отражении атаки БПЛА под Белгородом
В Белгородской области пять бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в ходе выполнения служебных задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что четверо бойцов попали под удары беспилотников ВСУ в районе населённого пункта Новая Деревня.
Все пострадавшие были оперативно доставлены во вторую городскую больницу Белгорода, подчеркнул Гладков. Один мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжит лечение в стационаре. Троим раненым оказали необходимую помощь, лечение они продолжат амбулаторно.
Кроме того, ещё один боец получил ранения в результате взрыва дрона в городе Шебекино. Военнослужащий сам обратился к местным медикам, его перевели в городскую больницу Белгорода.
