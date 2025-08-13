Бойцы подразделения «Орлан» получили ранения при отражении атаки БПЛА под Белгородом

13 августа 2025, 19:22

Гладков: пять бойцов подразделения «Орлан» попали под удары дронов под Белгородом

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области пять бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в ходе выполнения служебных задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.