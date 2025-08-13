Достижения.рф

На Украине проводятся сотни обысков для ликвидации каналов переправки уклонистов

Фото: iStock/olegda88

На Украине стартовала операция по ликвидации нелегальных каналов переправки мужчин призывного возраста за рубеж. Об этом сообщили в полиции страны, передаёт РИА Новости.



Отмечается, что оперативники департамента стратегических расследований и следователи нацполиции проводят более 150 обысков в рамках реализации операции по перекрытию каналов переправки уклонистов.

Обыски проходят у участников схем, которые обеспечивали выезд мужчин призывного возраста вне официальных пунктов пропуска и с использованием поддельных документов.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался.

Анастасия Чинкова

