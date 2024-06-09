Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его ударов по российским позициям

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Артиллерия гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожила минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время их работы по российским позициям, сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они осуществляли беспрерывный огонь по передовым позициям в зоне специальной военной операции (СВО).
Благодаря слаженной работе разведчиков артиллерии и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы нанесли прямой удар по огневой точке противника, что было подтверждено кадрами объективного контроля.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Харькова.
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Благодаря слаженной работе разведчиков артиллерии и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы нанесли прямой удар по огневой точке противника, что было подтверждено кадрами объективного контроля.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в районе Харькова.
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Александр Климов