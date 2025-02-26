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Беженец из Часова Яра Павел Морковин сделал сенсационное заявление, что украинские военные используют почтовую компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов, включая гранаты, патроны и огнестрельное оружие. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Морковина, который ранее владел магазином в своем городе, он стал свидетелем того, как на почту приходили военные для получения различных военных предметов.
Морковин также добавил, что своими глазами видел, как военнослужащие получали снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и другие боеприпасы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — отметил он.
Морковин также добавил, что своими глазами видел, как военнослужащие получали снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и другие боеприпасы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова