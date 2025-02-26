Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 128 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над Краснодарским краем — 83 дрона. Также были зафиксированы 30 попыток вторжения над Республикой Крым. Кроме того, 8 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, а по одному дрону сбили над Брянской и Курской областями.
Минобороны подчеркнуло, что все попытки украинских сил использовать беспилотники для атак на российские территории были успешно пресечены. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Минобороны подчеркнуло, что все попытки украинских сил использовать беспилотники для атак на российские территории были успешно пресечены. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова