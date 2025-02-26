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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 128 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 128 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над Краснодарским краем — 83 дрона. Также были зафиксированы 30 попыток вторжения над Республикой Крым. Кроме того, 8 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, а по одному дрону сбили над Брянской и Курской областями.

Минобороны подчеркнуло, что все попытки украинских сил использовать беспилотники для атак на российские территории были успешно пресечены. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США
26 февраля 2025, 07:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Колумбии Густаво Петро выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского, назвав его действия «глупостью». Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в социальной сети Х он прокомментировал недавнее соглашение между Украиной и США о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов, заявив, что это решение демонстрирует манипуляции со стороны западных европейцев.

Петро отметил, что западные страны находятся в замешательстве и не понимают, куда движутся — к «Гитлеру или в никуда». Он подчеркнул, что в результате текущих событий Украина рискует стать зависимой от американских интересов, что вызывает его серьезные опасения.

Во вторник Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в ближайшие недели для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Дональдом Трампом, которое может состояться 28 февраля.

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#сша
#украина
#всу
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ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов
26 февраля 2025, 07:18

Фото: iStock/Popescu Marius

Протоиерей Украинской Православной Церкви (УПЦ) Андрей Павленко сообщил о печальной ситуации на фронте, связанной с использованием храмов украинскими боевиками. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Павленко, боевые действия привели к тому, что храмы становятся точками прикрытия для ВСУ. Отмечается, что пулемёт работает из алтаря храма. Солдаты ВСУ прокопали под храмом туннель.

«В поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют», — рассказал священник.

Он также привел пример собора в Купянске, который используется для наводки и других целей. По его словам, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить. Павленко подчеркнул, что восстановление храмов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
26 февраля 2025, 06:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Как рассказала жительница Курахово Лариса Борисова, ей пришлось прятаться от украинских беспилотников во время похорон своего сына. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Святого нет у Украины - видеть, что я закапываю своего сына, хороню людей, и все равно раза четыре я пряталась, чтобы не погибнуть. Это дроны все время били и били», — рассказала агентству Лариса.

По словам жительницы, сын ее погиб вместе с товарищами от удара беспилотником ВСУ. Дрон атаковал троих людей возле храма. Женщине пришлось три дня добираться до места гибели сына, чтобы его похоронить.

Курахово был освобожден российской армией 6 января этого года. Город расположен в менее 50 километрах от Донецка. Данный населенный пункт является крупнейшим в юго-западной части ДНР.

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Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта
26 февраля 2025, 04:59

Фото: iStock/IherPhoto

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что конфликт в стране завершиться в скором времени. Об этом политик заявил в ходе своего интервью телеканалу Fox News.
«Я абсолютно уверен и доверяю ему (Дональду Трампу) в том, что эта война закончится в скором времени», — поделился Келлог.

Ранее Дональд Трамп поделился ориентировочной суммой сделки с Украиной по добыче редкоземельных металлов в стране. По словам американского лидера, объем средств этого проекта может составлять один триллион долларов.

К тому же Трамп согласился с мнением о необходимости размещения миротворцев на Украине. Президент США отметил, что данный контингент должен устраивать все стороны.

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#украина
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В Раде озвучили кандидатов Путина на пост президента Украины
Дубинский: Кандидатами Путина на пост главы Украины стали Медведчук и Залужный
26 февраля 2025, 04:44

Фото: iStock/sandsun

По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, у российского лидера Владимира Путина есть два кандидата на пост президента Украины. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Я так понял, у Путина теперь два кандидата на должность президента Украины - Медведчук и Залужный», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.

Виктор Медведчук является лидером движения «Другая Украина». Валерий Залужный ранее занимал пост главнокомандующего Вооруженными силами страны. Теперь он на должности посла Украины в Великобритании.

«Радио 1» писало, что по словам Владимира Путина, на сегодняшний день Владимир Зеленский имеет в два раза ниже рейтинг у населения Украины, чем Валерий Залужный. К тому же российский лидер назвал нулевыми шансы главы киевского режима победить на будущих выборах главы государства.

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