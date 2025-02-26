ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ

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Протоиерей Украинской Православной Церкви (УПЦ) Андрей Павленко сообщил о печальной ситуации на фронте, связанной с использованием храмов украинскими боевиками. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Павленко, боевые действия привели к тому, что храмы становятся точками прикрытия для ВСУ. Отмечается, что пулемёт работает из алтаря храма. Солдаты ВСУ прокопали под храмом туннель.
Он также привел пример собора в Купянске, который используется для наводки и других целей. По его словам, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить. Павленко подчеркнул, что восстановление храмов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют», — рассказал священник.
Он также привел пример собора в Купянске, который используется для наводки и других целей. По его словам, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить. Павленко подчеркнул, что восстановление храмов в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова