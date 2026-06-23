Бойцы РФ восемь километров несли на руках раненую беженку из Константиновки и её дочь
Российские военные вынесли на руках раненую женщину и её дочь из зоны обстрела на севере ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Беженка Виктория Никитина объяснила, что приехала навестить отца в село Яблоновка, которое находится в десяти километрах от Константиновки. Вместе с дочерью она попала под миномётный обстрел со стороны ВСУ и получила ранения, из-за которых не могла передвигаться самостоятельно.
Сначала бойцы РФ вывели тех, кто мог идти, а затем помогли всем остальным. Дочь Никитиной положили на носилки из-за травмы ноги, а саму женщину несли на спине на протяжении восьми километров. К сожалению, всех спасти не удалось. В числе погибших до эвакуации был отец собеседницы агентства.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: