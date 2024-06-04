Бойцы РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом

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Бойцы Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации, в Харьковской области взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Об этом информируют «Известия».
Военного схватили во время боя около села Липцы. На записи слышно, как он на французском языке просит не стрелять.
Источник информагентства подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на форме.
24 мая выяснилось, что французский офицер, воевавший на стороне Украины, попал в плен к военным ВС России под Донецком. На тот момент он находился в крайне тяжелом состоянии из-за ранений. Позже стало известно, что изначально он был ранен в ногу, но солдаты ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.
До этого сообщалось, что Армия РФ приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Источник информагентства подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на форме.
24 мая выяснилось, что французский офицер, воевавший на стороне Украины, попал в плен к военным ВС России под Донецком. На тот момент он находился в крайне тяжелом состоянии из-за ранений. Позже стало известно, что изначально он был ранен в ногу, но солдаты ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.
До этого сообщалось, что Армия РФ приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак