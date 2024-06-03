Гаврилов предупредил об уничтожении F-16 в случае их использования ВСУ

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В случае пролетов истребителя F-16 над территорией Украины ВС РФ будут его сбивать. Об этом заявил руководитель делегации РФ в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он подчеркнул, что руководства недружественных стран уже были предупреждены, что в случае использования Украиной истребителей F-16 в зоне СВО, они станут законными целями для ВС РФ. При этом в Голландии уже разрешили использоваться самолёты для нанесения ударов по территории РФ.
Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории.
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«Он же не просто истребитель, он же носитель ядерного оружия. И их попытки использовать (данный истребитель – ред.), как сказал Сергей Викторович Лавров, на территории Украины и так далее — это вопрос ядерной безопасности: мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Ну, что, (силы ВС РФ – ред.) будут их сбивать», — заключил Гаврилов.
Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории.
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Элина Позднякова