Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

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Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ под Курском. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Росгвардия».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
На видео бойцы Росгвардии, которые выполняют задачи в зоне проведения КТО в Курской области, ликвидируют диверсионно-разведывательную группу противника, укрывшуюся за заброшенным грузовиком.
Расчет мото-FPV определил самое удобное место для запуска квадрокоптера, с которого производилось обнаружение противника и дальнейшая координация действий оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа сменила позицию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На видео бойцы Росгвардии, которые выполняют задачи в зоне проведения КТО в Курской области, ликвидируют диверсионно-разведывательную группу противника, укрывшуюся за заброшенным грузовиком.
Расчет мото-FPV определил самое удобное место для запуска квадрокоптера, с которого производилось обнаружение противника и дальнейшая координация действий оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа сменила позицию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова