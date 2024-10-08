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Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

08 октября 2024, 10:43
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ под Курском. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «‎Росгвардия».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

На видео бойцы Росгвардии, которые выполняют задачи в зоне проведения КТО в Курской области, ликвидируют диверсионно-разведывательную группу противника, укрывшуюся за заброшенным грузовиком.



Расчет мото-FPV определил самое удобное место для запуска квадрокоптера, с которого производилось обнаружение противника и дальнейшая координация действий оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа сменила позицию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
ВС РФ приступили к формированию огневого мешка для ВСУ под Северском
Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ под Северском в ДНР
08 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска приступили к формированию огневого мешка для группировки ВСУ, дислоцированной в Северске ДНР. В окружение могут попасть до трёх тысяч украинских бойцов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что недавно поступили сведения о том, что ВС РФ прорвали линию обороны и вплотную подошли к Серебрянке и Григоровки. Таким образом, сейчас ведутся бои за эти населённые пункты.

Кроме того, активные боевые действия идут юго-западнее Кременной в районе Северска. Это позволяет российским войскам сформировать так называемый огневой мешок, внутри которого находится довольно большая украинская группировка.

По подсчётам Марочко, в окружении могут оказаться порядка трёх тысяч солдат ВСУ.

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#конфликт
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Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с ракетами «воздух-земля»
08 октября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Patrick Gross

Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля». Первые поставки планируется осуществить в начале 2025 года.
Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что, помимо нового для этого типа самолётов вооружения, истребители будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что поможет им успешно противостоять системам противовоздушной обороны.

Министр также напомнил, что Франция продолжает подготовку и обучение украинских пилотов и техников по обслуживанию самолётов. О поставках на вооружение ВСУ истребителей Mirage 2000-5 ещё в июне говорил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, первые самолёты должны отправиться на Украину до конца нынешнего года. О каком количестве боевых самолётов идёт речь, не уточнялось. По сведениям аналитиков издания Valeurs Actuelles, во французских ВВС таких истребителей всего 26, поэтому без ущерба для себя Париж может выделить Киеву не более шести машин.

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#истребители
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В Госдуме оценили заявление Бербок об ударах вглубь России
Депутат Шеремет назвал безумием заявление Бербок об ударах вглубь РФ
08 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием являются безумством. Его слова передает РИА Новости.
Накануне глава МИД Германии заявляла, что не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия. Однако Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.

«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что главной задачей дипломатии является поиск мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов, и призвал Бербок об этом помнить.

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В Запорожье массово хоронят украинских военных
Рогов: Запорожье превращается в территорию кладбищ для боевиков ВСУ
08 октября 2024, 10:45

Территории Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, превращаются в территорию кладбищ для боевиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — рассказал Рогов.

По его словам, по официальным данным украинской стороны, в подконтрольной части Запорожской области похоронено порядка 16 тысяч боевиков ВСУ.

Ранее Рогов также заявлял, что украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье.

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Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества

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Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества
08 октября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/andrey shalari

Боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

«Спасибо врачам, откачали. Парню всего 21 год. Сейчас реабилитацию проходит», — рассказал Аид.

Другие спецназовцы из «Ахмата» также неоднократно докладывали о применении противником ядохимикатов и других отравляющих веществ.

«Наверное, не слышали ничего о разных международных конвенциях, запрещающих использование химического оружия», — с едкой иронией предположил один из бойцов.

По его словам, боевики ВСУ сбросили на их позицию боеприпас с отравляющим газом с тяжёлого дрона «Баба Яга». Российские солдаты сразу почувствовали жжение на лице и в глазах, пришлось отходить в тыл. Многие на несколько дней потеряли зрение. В целом восстановление после этой атаки заняло пять дней.

«Плевать они хотели на любые запреты. Применяют любое оружие, какое захотят», — презрительно заключил боец.

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#всу
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#курская область
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Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
08 октября 2024, 10:18

Фото: iStock/IGOR KUTNII

ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ в Курском приграничье, однако терпят неудачу. На фронте российская армия перехватывает инициативу на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне проведения СВО на 8 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


На Курском направлении российские войска успешно отражают атаки ВСУ в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, российские силы постепенно продвигаются в Любимовке, которая является важным транспортным узлом для противника на севере Кореневского района.

В Глушковском районе идут бои на подступах к Веселому. Украинские формирования продолжают попытки перерезать трассу 38Н-052 к востоку от села, однако атаки противника успешно отражаются подразделениями ВС РФ. В Кореневском районе российские войска остановили наступление бронегруппы украинских сил в направлении Обуховки. В ходе боя противник понес потери, включая одну БМП и группу пехоты, а российские силы захватили знамя одного из подразделений ВСУ, сообщают авторы канала.

Кроме того, «Рыбарь» отмечает, что на севере российские войска выбили ВСУ с нескольких позиций на улице Средней в Любимовке. В Суджанском районе украинские войска попытались штурмовать позиции ВС РФ вблизи Черкасского Поречного и Плехово, однако все их операции были успешно сорваны российскими войсками. В то же время авиация России нанесла удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Судже, Казачьей Локне и Старой Сорочине.

В Сумской области российские силы уничтожили склад боеприпасов противника, расположенный к югу от Осоевки, где также была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.


Харьковское направление


Бойцы группировки «Север» выбили элитный спецназ ГУР ВСУ с Волчанского агрегатного завода. В результате действий российских военных украинские силы понесли значительные потери. Кроме того, ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Харьковской области. Эта установка использовалась для обстрелов Белгорода и приграничных районов. РСЗО была обнаружена в лесном массиве недалеко от Больших Проходов. Также были нанесены авиаудары ВКС с использованием крылатых бомб ФАБ-500 по позициям ВСУ в селе Кучеровка на востоке Купянска.

Фото: iStock/zabelin

Донецкое направление


На днях российские бойцы освободили Угледар, что, по мнению военных экспертов, означает две ключевые вещи: во-первых, войска теперь контролируют железнодорожное сообщение, что значительно улучшает логистику на юге; во-вторых, разрушен важный оборонительный узел противника, и укрепления, возведенные Украиной с 2014 года, практически уничтожены.

Также стоит отметить, что российские бойцы заранее ликвидировали несколько стратегически важных мостов в этом районе. В частности, имеются кадры разрушения Горбатого моста — путепровода «Восточный», а также путепровода «Западный», что привело к транспортной блокаде группировки ВСУ на Покровском участке. Кроме того, 6 октября была зафиксирована атака ракетой Х-38 на мост в районе Селидово, который имел большое значение для логистики противника.

ВС РФ продолжают наступление в Цукурино, отрезая Селидово с южной стороны. Цукурино имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения наших войск в направлении Новоселидовки и Измайловки, освобождение которых затруднит оборону Горняка со стороны ВСУ.


Запорожское направление


Основные боевые действия сосредоточились в районах Пятихаток и Работино, где украинские силы потерпели поражение во время своего контрнаступления в прошлом году. Тем не менее, наступление российских вооружённых сил в районе Каменского указывает на стремление командования РФ к достижению тактических успехов.

Учитывая планы ВСУ по проведению операций в районе Энергодара, о которых уже сообщалось, российское наступление в районе Каменского может быть направлено на срыв подготовки украинских войск к этим действиям. Возможно, части ВСУ, которые были отведены для отдыха и пополнения, будут вынуждены вернуться на передовую, чтобы противостоять атаке российских войск. Это, в свою очередь, может создать условия для устранения угрозы на важном южном участке фронта, пишут военные обозреватели.
Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области


Сватово-Кременное направление


Наступательные операции продолжаются вдоль линии Сватово-Кременная. Российские вооружённые силы увеличивают контроль над так называемым песчаным выступом, одновременно проводя атаки на украинские позиции в местностях Кругляковка и Колесниковка. Цель этих действий — создать благоприятные условия для продвижения к реке Оскол, которая представляет собой стратегически важный водный барьер для украинских войск.

Удар по нефтебазе в Феодосии был нанесен ракетами ATACMS


В ночь на 7 октября Украина нанесла удар по Крыму, задействовав беспилотники и ракеты ATACMS. Целью противника стала крупнейшая нефтебаза на полуострове — АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии. Об этом сообщил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук в своем канале «Рыбарь».

«По данным российских военных, средства ПВО успешно перехватили 12 беспилотников, которые были сбиты либо в прибрежной зоне, либо над морем. Однако две оперативно-тактические ракеты ATACMS, выпущенные с территории Херсонской области, достигли нефтебазы, вызвав разрушения на объекте», — пишет автор портала.

Распространенные слухи об эвакуации и дефиците топлива в Крыму не подтвердились. На данный момент ситуация под контролем, перебоев с поставками нефтепродуктов нет.

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#запорожская область
#статьи
#крым
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Появилась информация, что боевики ВСУ начали строить бункеры
Рогов: ВСУ срочно строят бункеры в районе Запорожья и Орехова
08 октября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Украинские боевики в срочном порядке строят укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также в Запорожском районе на подступах к Запорожью», — поделился он.

Помимо этого, Рогов отметил, что подобные укрепления возводятся боевиками севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
Грушко: разрешение Киеву бить вглубь территории России изменит природу конфликта
08 октября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Diy13

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что разрешение Киеву бить вглубь территории Российской Федерации дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция России по данному вопросу была исчерпывающе изложена президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#оружие
#владимир путин
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#лнр
#сво
#рф
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Появилась информация о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
Марочко: ВС России приступили к освобождению Серебрянки
08 октября 2024, 08:02

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка», — поделился он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого эксперт Леонков оценил цель Киева разрушить Крымский мост. По его словам, цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным море. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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