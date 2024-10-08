Появилась информация о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Кременной и приступили к освобождению Григоровки и Серебрянки. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка», — поделился он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого эксперт Леонков оценил цель Киева разрушить Крымский мост. По его словам, цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным море. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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