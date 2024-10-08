Появилась информация, что боевики ВСУ начали строить бункеры

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Украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Помимо этого, Рогов отметил, что подобные укрепления возводятся боевиками севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Украинские боевики в срочном порядке строят укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также в Запорожском районе на подступах к Запорожью», — поделился он.
Помимо этого, Рогов отметил, что подобные укрепления возводятся боевиками севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова