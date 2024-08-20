Минобороны РФ сообщило о сбитых снарядах HIMARS производства США

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили десять реактивных снарядов HIMARS. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что средства противовоздушной обороны уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС Российской Федерации нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС Российской Федерации нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова