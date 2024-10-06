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Бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области

МО РФ: бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области
06 октября 2024, 11:54
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Пехоту, наемников, а также технику боевиков ВСУ ликвидировали бойцы группировки «Север» в Курской области, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили про захват трофейного вооружения производства Запада при боях.


«В ходе штурмовых действий противник оказал сопротивление и совершал попытки контратаки, но безрезультативно, все бойцы ВСУ были уничтожены, а выжившие сдались в плен», — пояснили в Минобороны.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план ВСУ провалился.

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Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб под Харьковом
«Осторожно, новости»: воевавший за ВСУ оппозиционер Дадин погиб под Харьковом
06 октября 2024, 11:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, именем которого в России называют «дадинскую» статью о неоднократном нарушении массовых митингов, погиб во время боевых действий под Харьковом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что мужчина воевал на стороне ВСУ.
По информации издания, Дадин сбежал в Польшу, когда началась СВО, а в июне 2023 года вступил «Сибирский батальон» ВСУ. Оппозиционеру дали позывной «Ганди».

В материале указано, что Дадин погиб в Харьковской области. Более подробной информации о случившемся нет.

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#военные
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Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
Медведев: предложение Дунды дает Лукашенко право на применение ядерного оружия
06 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Gerasimov174

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Белоруссия будет иметь право обратиться к РФ за разрешением на применение тактического ядерного оружия, если предложение украинского депутата о «переносе войны» в Белоруссию будет реализовано.
«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию», — написал зампред Совбеза.

Таким образом Медведев отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды. По словам российского политика, президенту Белоруссии будет трудно «отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. Он отметил, что такое «креативное решение» поможет быстрее завершить украинское противостояние. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Шебекине женщина пострадала при атаке дрона ВСУ
06 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/kieferpix

Украинский дрон атаковал производственное здание в городе Шебекино Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что в результате атаки пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги госпитализировали. По словам Гладкова, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что в селе Муром Шебекинского округа вследствие атак беспилотников ВСУ уничтожен жилой дом, второе домовладение получило значительные повреждения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Блогер Кац* обратился в суд по делу о фейках про ВС РФ
Блогер Максим Кац* подал касационную жалобу в суд по делу о фейках про ВС РФ
06 октября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Признанный иноагентом в России блогер Максим Кац* подал касационную жалобу в суд по делу о фейках про ВС РФ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Басманный суд столицы.
«На Приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщили в суде.
Каца* приговорили заочно к восьми годам колонии общего режима, а также запретили ему заниматься администрированием сетевых ресурсов в течение четырех лет. В рамках прений гособвинитель запросил для Каца* десять лет колонии. В апреле текущего года Мосгорсуд признал законным вынесенное решение по делу.

Ранее сообщалось, что учительницу пригрозили уволить за замечание ученице.

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В подземной лаборатории Ленинградского полка готовят боеприпасы для дронов
06 октября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/vadimrysev

Подготовку дронов к воздушным дуэлям ведут в подземной лаборатории Ленинградского полка, пишет РИА Новости, ссылаясь на военного «Копатыча».
«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов. <...> Все это производится своими силами с использованием ресурсов министерства обороны и, конечно, наших друзей-волонтеров. Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но еще и на других направлениях», — прокомментировал он.
Подразделением осуществляются задачи, связанные с огневым поражением, а также разведкой местности, выявлением целей и ведением постоянного эфира для штабов различного уровня. Его разработками пользуются бойцы на разных фронтах спецоперации, добавил военнослужащий «Пол». Кроме того, ведется научно-исследовательская работа.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#новости
#сво
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Российские военные находят женские украшения в личных вещах погибших боевиков ВСУ
ТАСС: Военные ВС РФ находят женские украшения в вещах погибших боевиков ВСУ
06 октября 2024, 09:12

Фото: iStock/Berkut_34

Женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских боевиков в Угледаре. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
По его словам, подобных случаев множество. Шаман отметил, что данные находки могут означать только одно: ранее эти украшения были отобраны у мирных жительниц города.

В момент, когда в Угледар вошли ВС России, населенный пункт уже подвергался мародерству со стороны ВСУ, добавил замкомандира. Шаман заключил, что это подтверждают не только разграбленные дома, но и слова местных жителей.

Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.

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В Сумах после визита Зеленского начались облавы
СБУ и Нацгвардия устроила массовые облавы в Сумах после визита Зеленского
06 октября 2024, 08:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские силовые службы проводят контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы на севере Украины. Об этом говорится на сайте СБУ.
Отмечается, что данные мероприятия ведутся совместно СБУ, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией. Сотрудники силовых служб блокируют проезд на улицах города, останавливают граждан для проверки документов и проводят осмотр мест общего пользования.

Уточняется, что в отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка». Согласно информации издания «Страна.ua», облавы на жителей города начались на следующий день после визита в город президента Украины Владимира Зеленского.

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В США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО
WP: Украине предложат «конкретные шаги» для вступления в НАТО
06 октября 2024, 08:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине во время заседания на базе Рамштайн в Германии могут предложить «более конкретные шаги» для вступления в НАТО. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.
Как сообщает неназванный дипломат, «более конкретные шаги», которые могут предложить Киеву, будут иметь не настолько срочный характер, как хотелось бы Украине. Подробности этого решения не разглашаются.

Согласно информации источника, украинский лидер Владимир Зеленский, который некоторое время назад представил свой «план победы», не получил той реакции, на которую рассчитывал. Но во время предстоящей встречи все может измениться, говорится в материале издания.

Ранее новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник
06 октября 2024, 08:17

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО сбила дрон самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам главы Брянской области, в результате попытки вражеской атаки никто не пострадал. Разрушений в регионе также нет, добавил Богомаз.

Уточняется, что сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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