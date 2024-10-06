Бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области

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Пехоту, наемников, а также технику боевиков ВСУ ликвидировали бойцы группировки «Север» в Курской области, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили про захват трофейного вооружения производства Запада при боях.
«В ходе штурмовых действий противник оказал сопротивление и совершал попытки контратаки, но безрезультативно, все бойцы ВСУ были уничтожены, а выжившие сдались в плен», — пояснили в Минобороны.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план ВСУ провалился.
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Никита Кротов