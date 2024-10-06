Бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Белоруссия будет иметь право обратиться к РФ за разрешением на применение тактического ядерного оружия, если предложение украинского депутата о «переносе войны» в Белоруссию будет реализовано.