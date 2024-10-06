Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Белоруссия будет иметь право обратиться к РФ за разрешением на применение тактического ядерного оружия, если предложение украинского депутата о «переносе войны» в Белоруссию будет реализовано.
«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию», — написал зампред Совбеза.
Таким образом Медведев отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды. По словам российского политика, президенту Белоруссии будет трудно «отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве».
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. Он отметил, что такое «креативное решение» поможет быстрее завершить украинское противостояние. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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