В подземной лаборатории Ленинградского полка готовят боеприпасы для дронов

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Подготовку дронов к воздушным дуэлям ведут в подземной лаборатории Ленинградского полка, пишет РИА Новости, ссылаясь на военного «Копатыча».
«Основной деятельностью нашего лабораторного комплекса является разработка и производство боеприпасов для FPV и сбросов с более мелких дронов. <...> Все это производится своими силами с использованием ресурсов министерства обороны и, конечно, наших друзей-волонтеров. Мы запускаем в активное производство самодельные вещи, которые работают не только в нашем подразделении, но еще и на других направлениях», — прокомментировал он.Подразделением осуществляются задачи, связанные с огневым поражением, а также разведкой местности, выявлением целей и ведением постоянного эфира для штабов различного уровня. Его разработками пользуются бойцы на разных фронтах спецоперации, добавил военнослужащий «Пол». Кроме того, ведется научно-исследовательская работа.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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