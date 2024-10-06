В Шебекине женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

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Украинский дрон атаковал производственное здание в городе Шебекино Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что в результате атаки пострадала мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги госпитализировали. По словам Гладкова, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор добавил, что в селе Муром Шебекинского округа вследствие атак беспилотников ВСУ уничтожен жилой дом, второе домовладение получило значительные повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор добавил, что в селе Муром Шебекинского округа вследствие атак беспилотников ВСУ уничтожен жилой дом, второе домовладение получило значительные повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова