Бойцы «Севера» продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Бойцы группировки войск «Север» добились успеха на девяти участках в Сумском районе. Об этом пишет РИА Новости.
Российские силы сообщили о продвижении на 300 метров. В ходе операции захватили троих военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Украины. Кроме того, в результате отражения контратаки украинских сил, которые пытались вернуть утраченные позиции, бойцы ВС РФ взяли в плен еще двоих солдат. Это произошло при поддержке 71-й отдельной аэромобильной бригады.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
