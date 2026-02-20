Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сбито уже 16 украинских БПЛА

20 февраля 2026, 01:52

Губернатор Развожаев: Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь

Фото: iStock/Dragon Claws

Мирный житель погиб в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь. Трагический инцидент произошёл на одной из улиц в районе Камышового шоссе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что тридцатилетний мужчина получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого беспилотника. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и начала проводить реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось. Губернатор Севастополя выразил соболезнования родным и близким погибшего.





«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА», — добавил он.