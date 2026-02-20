В Пентагоне признали превосходство армии РФ над ВСУ практически во всех аспектах

20 февраля 2026, 05:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Разведывательное управление Пентагона признало превосходство российской армии над ВСУ практически во всех аспектах. Соответствующий доклад подготовили для Конгресса США генеральные инспекторы оборонного ведомства, госдепа и USAID, найти материал можно на официальном сайте Пентагона.





Авторы документа отмечают, что по состоянию на декабрь 2025 года Москва обладает общим превосходством по всем ключевым показателям, а сторона Киева серьёзно истощена и испытывает нехватку личного состава и оборудования. Украинская ПРО критически зависит от международных поставок, к тому же ощущается острый недостаток систем ПВО и истребителей F-16.





«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — подчеркивается в докладе.