В Пентагоне признали превосходство армии РФ над ВСУ практически во всех аспектах
Разведывательное управление Пентагона признало превосходство российской армии над ВСУ практически во всех аспектах. Соответствующий доклад подготовили для Конгресса США генеральные инспекторы оборонного ведомства, госдепа и USAID, найти материал можно на официальном сайте Пентагона.
Авторы документа отмечают, что по состоянию на декабрь 2025 года Москва обладает общим превосходством по всем ключевым показателям, а сторона Киева серьёзно истощена и испытывает нехватку личного состава и оборудования. Украинская ПРО критически зависит от международных поставок, к тому же ощущается острый недостаток систем ПВО и истребителей F-16.
ВСУ не смогли остановить продвижение войск РФ и остаются плохо подготовленными к тактическим наступлениям. По оценкам Пентагона, Россия имеет преимущество над Украиной в артиллерийских и ракетных системах, логистике, формировании новых подразделений и защите тыловых районов.
«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — подчеркивается в докладе.Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили полтора миллиона человек.