Бойцы «Севера» ударили по узлам связи ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» атаковали узлы связи и спутниковые станции Starlink украинских сил в Харьковской области. Начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным «Карта» сообщил об успешной операции, пишет РИА Новости.
За последние сутки бойцы уничтожили более 50 целей. Основное внимание уделили узлам связи, спутниковым станциям и антеннам-усилителям сигнала, которые управляют беспилотниками. В результате огневого поражения ликвидировали свыше 30 украинских военнослужащих.
Среди уничтоженных объектов оказались скопления живой силы противника, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА и более трех транспортных средств. Также разрушили роботизированные комплексы, задействованные в подвозе боеприпасов и провизии. Операторы-разведчики и FPV-дроны ведут круглосуточное наблюдение за противником. Это позволяет эффективно уничтожать живую силу и вооружение противника, обеспечивая продвижение штурмовых отрядов в рамках расширения буферной зоны безопасности.
