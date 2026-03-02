Бойцы «Севера» ударили по узлам связи ВСУ в Харьковской области

02 марта 2026, 07:36

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки «Север» атаковали узлы связи и спутниковые станции Starlink украинских сил в Харьковской области. Начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным «Карта» сообщил об успешной операции, пишет РИА Новости.