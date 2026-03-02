Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Подразделения псковских десантников выбили ВСУ из опорного пункта на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Командир группы Иван Радин рассказал, что штурмовики начали зачищать местность вокруг «опорника» и начали осматривать подвалы. В них оказались несколько украинских бойцов, которые на призыв сдаться открыли огонь. В результате стрелкового боя всех военнослужащих противника ликвидировали.
По словам командира, десантники использовали тактику просачивания малыми группами по одному-два человека. Они закреплялись на позициях в зданиях, а после накопления сил наносили неожиданные удары.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: