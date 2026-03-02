Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Новороссийск

02 марта 2026, 02:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края, добавив, что пострадал один человек.