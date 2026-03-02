Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Новороссийск
Четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края, добавив, что пострадал один человек.
Согласно полученной информации, по одному из адресов фрагменты БПЛА попали в квартиру. Раненого человека госпитализировали, однако травмы оказались легкими — его состояние оценивается как нетяжелое. На других местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ массово атакуют Краснодарский край. Обломки дрона обнаружили в Краснодаре, а в Сочи и Анапе сработала система противовоздушной обороны.
