Бойцы «Севера» уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области

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Бойцы группировки «Север» уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным «Зима».
По словам российского офицера, при подъезде ВСУ на боевой машине и подвозе резервов, ВС РФ осуществили несколько ударов FPV-дроном по БТР. «Зима» отметил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен.
Боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова