Бойцы «Севера» уничтожили минометный расчет ВСУ на Сумском направлении

09 июня 2026, 08:41

Фото: iStock/IherPhoto

Начальник расчета БПЛА с позывным «Песок» сообщил, что военнослужащие группировки «Север» обнаружили и уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости.