Бойцы «Севера» уничтожили минометный расчет ВСУ на Сумском направлении
Начальник расчета БПЛА с позывным «Песок» сообщил, что военнослужащие группировки «Север» обнаружили и уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, разведчики нашли цель в лесопосадке. С этой позиции украинские военные наносили неизбирательные удары в сторону штурмовых групп, наступающих на этом участке фронта. «Песок» уточнил, что операторы FPV-дронов сначала пробили маскировку и защиту, а затем уничтожили миномет противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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