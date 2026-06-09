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Юрист рассказала, сколько лет действуют результаты ЕГЭ

Юрист Павлова: результаты ЕГЭ при поступлении в вузы действительны четыре года
Фото: iStock/Ritthichai

Член Союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова сообщила, что результаты ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета действуют четыре года после года их получения. Об этом пишет РИА Новости.



Она уточнила, что это общее правило закрепляет часть 2 статьи 70 Федерального закона «Об образовании в РФ». По словам Павловой, с 2025 года для участников специальной военной операции действует исключение. Срок действия результатов ЕГЭ останавливается на весь период участия в СВО.

Юрист пояснила, что время службы в зоне СВО не входит в этот четырехлетний срок. После возвращения у абитуриента остается столько времени на поступление, сколько оставалось на момент направления в зону СВО. Если срок действия результатов уже истек, абитуриенту нужно заново сдать ЕГЭ по предметам, нужным для поступления.

Дарья Осипова

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