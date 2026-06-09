Юрист рассказала, сколько лет действуют результаты ЕГЭ

09 июня 2026, 07:22

Юрист Павлова: результаты ЕГЭ при поступлении в вузы действительны четыре года

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Член Союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова сообщила, что результаты ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета действуют четыре года после года их получения. Об этом пишет РИА Новости.