Юрист рассказала, сколько лет действуют результаты ЕГЭ
Член Союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова сообщила, что результаты ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета действуют четыре года после года их получения. Об этом пишет РИА Новости.
Она уточнила, что это общее правило закрепляет часть 2 статьи 70 Федерального закона «Об образовании в РФ». По словам Павловой, с 2025 года для участников специальной военной операции действует исключение. Срок действия результатов ЕГЭ останавливается на весь период участия в СВО.
Юрист пояснила, что время службы в зоне СВО не входит в этот четырехлетний срок. После возвращения у абитуриента остается столько времени на поступление, сколько оставалось на момент направления в зону СВО. Если срок действия результатов уже истек, абитуриенту нужно заново сдать ЕГЭ по предметам, нужным для поступления.
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