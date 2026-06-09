Мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты в Глухове
В российских силовых структурах сообщили, что в Глухове на сумском направлении группа мобилизованных военнослужащих ВСУ застрелила командира роты. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, речь идет о старшем лейтенанте Игоре Сычеве, уроженце Павлограда. После этого, как утверждает источник, военнослужащие скрылись и нашли убежище у местных жителей. Украинские полицейские проводят обыски в домах, где могут укрываться солдаты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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