Видео: Минобороны РФ
Российские бойцы уничтожили танк боевиков ВСУ при помощи FPV-дронов под Харьковом. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен», — добавили в оборонном ведомстве.Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. Глава государства отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет. Российские власти также подчеркивали, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.
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Никита Кротов