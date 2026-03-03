Брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в ходе спецоперации
Брянский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб во время спецоперации. Об этом сообщили в Брянском государственном училище олимпийского резерва, где он учился, пишет РИА Новости.
Мужчина оставил значимый след в спорте. Он завоевал бронзовые медали на чемпионатах России в 2010 и 2016 годах, а также серебро в 2013-м. В 2012 году стал чемпионом России среди юниоров и занял второе место на первенстве Европы среди молодежи.
Александр Чепиков до сих пор считается самым сильным тяжелоатлетом в истории Брянской области. Его достижения включают рывок в 190 килограммов и толчок в 230 килограммов. Память о спортсмене навсегда останется в сердцах поклонников тяжелой атлетики.
