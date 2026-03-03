Брянский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в ходе спецоперации

03 марта 2026, 07:20

Фото: iStock/nathamag11

Брянский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков погиб во время спецоперации. Об этом сообщили в Брянском государственном училище олимпийского резерва, где он учился, пишет РИА Новости.