В Сумской области появились группы испаноговорящих мародеров

03 марта 2026, 07:06

РИА Новости: латиноамериканские наемники собирают банды в Сумской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Сумской области, в городе Путивль, появились группы испаноговорящих мародеров. Об этом пишет РИА Новости.