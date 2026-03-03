Достижения.рф

В Сумской области появились группы испаноговорящих мародеров

РИА Новости: латиноамериканские наемники собирают банды в Сумской области
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Сумской области, в городе Путивль, появились группы испаноговорящих мародеров. Об этом пишет РИА Новости.



Местные жители сообщают о бесчинствах, которые совершают эти преступники. По информации российских силовых структур, многие из них — наемники, ранее служившие в украинской армии. Ситуация вызывает тревогу среди населения. Горожане жалуются на грабежи и угрозы со стороны банд. Эти наемники отказались участвовать в боевых действиях и теперь занимаются мародерством.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0