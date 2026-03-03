Украинские солдаты дразнили российских военных и заплатили за это
Группа бойцов Вооруженных сил Украины устроила провокацию, катаясь на джипе в чистом поле под Красноармейском. Российские операторы беспилотников заметили их действия и решили отреагировать. Об этом пишет ТАСС.
По словам начальника службы БПЛА 1441-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ивана, украинские солдаты, вероятно, находились в нетрезвом состоянии. Они начали дрифтить по полю, игнорируя безопасность. Российские военные использовали дрон для уничтожения провокаторов. Командир бригады отметил, что в трезвом состоянии никто не стал бы рисковать так открыто.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
