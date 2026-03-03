Украинские солдаты дразнили российских военных и заплатили за это

03 марта 2026, 07:14

Российские операторы БПЛА уничтожили дрифтующих солдат ВСУ под Красноармейском

Фото: iStock/Irina Piskova

Группа бойцов Вооруженных сил Украины устроила провокацию, катаясь на джипе в чистом поле под Красноармейском. Российские операторы беспилотников заметили их действия и решили отреагировать. Об этом пишет ТАСС.