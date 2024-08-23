Бойцы штурмовой бригады «Урал» отомстили ВСУ за смерть курганского командира

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Военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» отомстили украинским боевикам за смерть курганского командира и уничтожили вражеский опорный пункт. Об этом говорится в Telegram-канале «Шадринск за Победу».
Уточняется, что курганский командир с группой взял опорник ВСУ и ликвидировал восемь вражеских солдат, однако из-под обстрела противника ему выйти не удалось. После чего бойцы из из бригады «Урал» отправили ВСУ ответный снаряд.
Согласно информации источника, данным снарядом военные ВС РФ уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, данным снарядом военные ВС РФ уничтожили вражеский опорный пункт, отомстив за своего командира.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова