Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к ускорению поражения Киева в конфликте. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я считаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, а наоборот, ускорит их поражение», — отметил политолог.Миршаймер подчеркнул, что Россия не ожидала, что украинское руководство решится на столь опрометчивый шаг, который он назвал «безумной идеей».
Ранее, 6 августа, формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.
Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.
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Елена Перлова