Бойцы спецназа «Ахмат» четыре месяца удерживали оборону на линии фронта в ДНР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бойцы спецназа «Ахмат» почти четыре месяца практически удерживали оборону, находясь практически в полном окружении на одном из участков фронта в Донбассе. Об этом рассказал командир роты с позывным «Щербак». Его словам передаёт РИА Новости.
«Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны», — рассказал «Щербак».
По его словам, основной задачей группы было удержать контроль над населенным пунктом. При этом противник постоянно запускал дроны по их позициям и обстреливал из артиллерии, однако спецназовцы не отступили. Он рассказал, что группа держала резерв боекомплекта на случай прорыва ВСУ. При этом боеприпасами распоряжались очень экономно.
Командир с позывным Архангел рассказал, что самым сложным оказалось вывести спецназовцев из населенного пункта. Дорога заняла порядка восьми часов. Их обстреливали из FPV-дронов, миномётов и танка, кроме того, путь был заминирован. Один боец в ходе ротации получил серьёзное ранение.
Бойцы рассказали, что выжить им помогла поддержка и связь с командиром «Ахмата» Апты Алаудиновым. Он держал ситуацию на личном контроле. Кроме того, бойцам помогали российские подразделения артиллерии и авиации. После отдыха и восстановления военные приступят к выполнению новых боевых задач. А их прошлые позиции приняла новая группа российских солдат.
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