На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА «Ахмат»

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Новое пополнение операторов БПЛА «Ахмата» прибыло на кременской участок фронта в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости боец-инструктор группы «Аида» отряда «Охотник».
Отмечается, что в настоящее время создаются условия для быстрого обучения специалистов и скорейшего начала их работы на передовой. По словам бойца-инструктора группы «Аида», условия во время обучения максимально приближенные к реальным.
Он отметил, что операторы также учатся противодействовать вражеским дронам. Уточняется, что для получения качественных навыков операторам требуется порядка двух недель обучения.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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