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На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА «Ахмат»

20 апреля 2024, 15:03
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Новое пополнение операторов БПЛА «Ахмата» прибыло на кременской участок фронта в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости боец-инструктор группы «Аида» отряда «Охотник».

Отмечается, что в настоящее время создаются условия для быстрого обучения специалистов и скорейшего начала их работы на передовой. По словам бойца-инструктора группы «Аида», условия во время обучения максимально приближенные к реальным.

Он отметил, что операторы также учатся противодействовать вражеским дронам. Уточняется, что для получения качественных навыков операторам требуется порядка двух недель обучения.



Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В США раскрыли, сколько танков Abrams ВСУ потеряли за последние два месяца
NYT: За последние два месяца ВСУ потеряли пять американских танков Abrams
20 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Zeferli

За минувшие два месяца украинские войска потеряли пять переданных им американских танков Abrams, об этом пишет издание The New York Times.
Как сообщил изданию высокопоставленный американский источник, США передали Украине 31 танк, пять из которых ВСУ умудрились потерять только за минувшие два месяца. Уточняется, что одна единица такой техники стоит порядка 10 миллионов долларов.

При этом, чаще всего украинские танки уничтожаются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в NYT уже признали, что считающиеся неубиваемыми американские танки с лёгкостью поражаются российскими дронами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Стало известно, когда США намерены ввести свои войска на Украину
Подполковник Виндман: США могут ввести свои войска на Украину после краха ВСУ
20 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/Im Yeongsik

Соединённые Штаты могут ввести свои войска на Украину после окончательного разгрома ВСУ, с таким заявлением выступил отставной американский подполковник Александр Виндман в эфире MSNBC.
«Это (новый пакет военной помощи Украине — ред.) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — прокомментировал ситуацию Виндман.

По мнению отставного подполковника, существует вероятность того, что Киев получит пакет военной помощи от Штатов слишком поздно, поскольку ВС РФ продолжают успешное продвижение по всей линии боевого соприкосновения.

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#сво
#всу
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СК установит всех причастных к гибели военкора «Известий» после атаки ВСУ
20 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России установит всех причастных к гибели корреспондента «Известий» Семена Еремина на границе ДНР и Запорожской области после удара ВСУ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сотрудники СК РФ примут все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к убийству Еремина.

Ранее «Известия» сообщили, что 19 апреля Семен Еремин выходил в эфир с репортажем из горячей точки, в котором показал, как бойцы российской армии на полигоне учатся сбивать дроны.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Стала известна реальная цель удара по порту Южный в Одесской области
Лебедев: Целью удара по Южному был Одесский припортовый завод
20 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/RamonCast

Целью российских войск по порту Южный был Одесский припортовый завод, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному», — объяснил Лебедев, ссылаясь на свои источники.

19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по порту города Южный, который расположен в пригороде Одессы. В результате был уничтожен ангар, в котором хранились водные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить украинский самолёт Су-25. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#всу
#одесса
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Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25
МО РФ заявило о сбитом украинском самолете Су-25
20 апреля 2024, 13:53

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ также сбили 213 дронов и пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства. Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские войска перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Московскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#истребители
#пво
#минобороны рф
#россия
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Сторонники России в рядах ВСУ снабжают ВС РФ натовским оружием
Сальдо: Сторонники России снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими винтовками
20 апреля 2024, 13:31

Фото: iStock/IherPhoto

Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков натовским оружием, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним», — написал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что пророссийские подпольщики готовы в любой момент выступить с оружием, которое поставляется союзниками Киева, и помочь наступающим Вооружённым силам РФ.

Напомним, ранее в херсонском подполье рассказали, что больше всего украинские боевики боятся отправки на Донбасс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
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#всу
#сво
#нато
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Стало известно, куда боятся отправиться боевики ВСУ
Подполье: украинские боевики в Херсоне боятся отправки в Донбасс и под Крынки
20 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал, что боевики украинской армии боятся отправиться в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подпольщика, настроение в рядах ВСУ паническое. Он отметил, что украинские солдаты с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.

Подпольщик подчеркнул, что военных ВСУ угнетают большие потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра и атаки беспилотных летательных аппаратов на военные объекты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#журналист
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#всу
#вс рф
#истребители
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Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель
20 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что российские войска способны уничтожить американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, в течение нескольких недель.

Репке отметил, что истребители являются легкой мишенью для ВС РФ. По мнению журналиста, недавние российские удары по Днепропетровску стали этому подтверждением.

Репке подчеркнул, что F-16 окажутся бесполезными без эффективной противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#украина
#нато
#сво
#всу
#вс рф
#истребители
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Гладков: Под украинским обстрелом села Таволжанка погибла беременная женщина
20 апреля 2024, 13:00

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладков

Под обстрелом белгородского села Таволжанка погибла беременная женщина, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице», — написал Гладков.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу, где медики принялись за спасение жизни женщины. Однако, несмотря на усилия врачей, и мама, и нерождённый малыш скончались.

Ещё три человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь прямо на месте происшествия. От госпитализации пострадавшие отказались.

Также повреждения получили 12 жилых домов и 2 автомобиля, губернатор региона.

Напомним, ранее украинский дрон атаковал грузовик в Белгородской области. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#смерть
#беременность
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