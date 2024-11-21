Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FVP-дрон «Мамонт»

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Российские бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Это произошло в Курской области.
Как рассказал РИА Новости военный с позывным Диор, этот беспилотник является чем-то средним между известным тяжёлым гексакоптером «Баба Яга» и FVP-дроном. Он предположил, что «Баба Яга» сначала буксирует «Мамонт», а затем выпускает. По словам солдата, этот БПЛА не слишком прихотлив к любым погодным условиям и летает в пасмурную и ветренную погоду.
Дрон-камикадзе «Мамонт» появился на вооружении ВСУ в ноябре 2023 года. Его особенностью стала увеличенная боевая часть до четырёх килограммов взрывчатки. Беспилотник уже передали российским инженерам, которые разберут и изучат его для разработки эффективных мер противодействия этому аппарату.
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Александр Бойцов