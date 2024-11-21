Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FVP-дрон «Мамонт»

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FVP-дрон «Мамонт»

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Российские бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Это произошло в Курской области.


Как рассказал РИА Новости военный с позывным Диор, этот беспилотник является чем-то средним между известным тяжёлым гексакоптером «Баба Яга» и FVP-дроном. Он предположил, что «Баба Яга» сначала буксирует «Мамонт», а затем выпускает. По словам солдата, этот БПЛА не слишком прихотлив к любым погодным условиям и летает в пасмурную и ветренную погоду.

Дрон-камикадзе «Мамонт» появился на вооружении ВСУ в ноябре 2023 года. Его особенностью стала увеличенная боевая часть до четырёх килограммов взрывчатки. Беспилотник уже передали российским инженерам, которые разберут и изучат его для разработки эффективных мер противодействия этому аппарату.

Читайте также:

Массированная атака БПЛА на Россию, окружение ВСУ в Курской области, продвижение под Суджей: последние новости СВО

Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении

ВС РФ захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в зоне СВО
#беспилотник
#дрон
#разработки
#бпла
#новости
#всу
Массированная ракетная атака предпринята по объектам на Украине
21 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Утром 21 ноября была предпринята массированная ракетная атака по объектам на Украине, пишет Shot.
По данным издания, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Сумской и Днепропетровской областях перебои с электричеством. По указаниям «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые паблики пишет, что бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет. Все они пошли на Днепропетровск.

«Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара», — заявил назначенный Киевом губернатор города Сергей Лысак.

Читайте также:

Российские бойцы успешно выбивают ВСУ из Купянска

ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово и контролируют уже 50% города

На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ
#губернатор
#предприятия
#контроль
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы успешно выбивают ВСУ из Купянска
Марочко: ВС РФ продолжают развивать успех в Купянске
21 ноября 2024, 08:24

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России продолжает развивать успех в Купянске и его окрестностях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В Купянске расширена зона контроля северо-восточнее ж/д станции "Заосколье", украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВСУ на территории одного из предприятий», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские бойцы повредили здания в промзоне, где укрывались украинские боевики.

При этом в районе Синьковки и Петропавловки ВС РФ заняли новые рубежи и позиции. Противник попытался предпринять контратаки, которые были успешно отражены российскими силами.

Тем временем юго-западнее Степовой Новоселовки бойцы ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск и севернее Колесниковки. На окраине Глушковки уничтожены два опорника ВСУ.

Марочко также отметил, что в районе Пристена на правом берегу реки Оскол армия России разбила колонну автомобильной техники противника, состоящей из пяти единиц.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово и контролируют уже 50% города

На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими
#реки
#армия
#контроль
#автодороги
#telegram
#станции
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово и контролируют уже 50% города
Рогов: ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово
21 ноября 2024, 07:39

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое», — рассказал Рогов.

По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.

Рогов уточнил, что в настоящее время ВС РФ активно зачищают южный карман на кураховском направлении.

При этом российские военблогеры пишут утром 21 ноября, что 50% Курахово уже занято российскими силами.

Читайте также:

На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими

Рогов: ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
#армия
#город
#контроль
#армия россии
#всу
#вс рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить атаку Storm Shadow на РФ
21 ноября 2024, 07:24

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Кир Стармер Британии должен публично прояснить ситуацию вокруг запуска ракет Storm Shadow по территории России. Об этом заявил бывший лидер Лейбористской партии королевства Джереми Корбин.
Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Удары, как отмечается, наносились якобы по военным целям.

«Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России», — написал Корбин в соцсети X.

По его словам, Стармер должен уведомить британских граждан о возможных рисках, если разрешение использовать британские ракеты для ударов по РФ будет означать вступление Великобритании в прямой конфликт с ядерной державой. Ему также стоит объяснить, каким образом данное решение смогли принять без голосования парламента страны.

Корбин отметил, что сам он поддерживает урегулирование конфликта на Украине исключительно дипломатическим способом.

Читайте также:

В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области

На Западе пришли в ужас от действий Украины
#конфликт
#соцсети
#украина
#страны
#министр
#заявление
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Два БПЛА ВСУ уничтожили в Ростовской и Волгоградской областях
21 ноября 2024, 07:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два вражеских беспилотника уничтожено в Ростовской и Волгоградской областях.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА ВСУ был уничтожен в Мясниковском районе. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом.

Читайте также:

Bloomberg: Киев впервые применил британские Storm Shadow для удара вглубь России

«Китай все поймет»: в США назвали последствия отражения атаки ATACMS

Жительницы Суджанского района три месяца прятались в подвалах от ударов ВСУ
#сша
#подросток
#китай
#бпла
#девушка
#Вячеслав Гладков
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ
Группировка «Запад» нейтрализовала до 20 бойцов ВСУ на купянском направлении
21 ноября 2024, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьезный урон ВСУ, уничтожив до 20 штурмовиков 14-й механизированной и 3-й бригад, а одного бойца взяв в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма в интервью ТАСС.
Силами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем были отражены четыре контратаки ВСУ в районах Копанки, Григоровки и Терны.



Также подразделения группировки «Запад» уничтожили девять беспилотников, 11 пунктов управления дронами, семь минометных расчетов и три автомобиля противника.

До этого «Радио 1» писало, что украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

Помимо этого стало известно, что украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США.


Читайте также:

Стало известно об отправке США Киеву устаревших ракет и причинах для этого

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими

ОНТ: на Белоруссию готовится нападение с территории Польши, Литвы и Украины
#интервью
#всу
#запад
#сво
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об отправке США Киеву устаревших ракет и причинах для этого
США отправляют на Украину старые ATACMS для модернизации своего арсенала
21 ноября 2024, 04:58

Фото: iStock/bpawesome

США используют отправку устаревших ракет ATACMS Украине для модернизации своего арсенала, свидетельствует анализ американского военного бюджета, проведенный РИА Новости. Эти ракеты, срок службы которых истекает в следующем году, позволяют Вашингтону направить средства на обновление вооружений и сократить расходы Пентагона.
С февраля 2022 года Конгресс США увеличил лимит на поставки оружия Украине до 33,3 миллиарда долларов.

В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов для восполнения своих запасов.

Через Инициативу помощи Украине (USAI) дополнительно выделено 32,7 миллиарда долларов на закупку оружия на международных рынках.

Передача оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA должна завершиться до 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп, обещавший пересмотреть поставки, вступит в должность.

Ранее New York Times сообщила, что президент Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов по России.

Во вторник Минобороны РФ заявило, что системы ПВО отразили атаку ВСУ с использованием шести ракет ATACMS по Брянской области.

Читайте также:

​В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

У ВСУ пропали почти все HIMARS

Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область
#сша
#дональд трамп
#расходы
#поставки
#всу
#ракеты
#байден
#пентагон
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Госдумы ответил на заявление Зеленского о невозможности вернуть Крым
Депутат Шеремет: «позднее прозрение» Зеленского о Крыме не изменит реальности
21 ноября 2024, 03:11

Фото: istockphoto/IherPhoto

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «поздним прозрением» слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путем, передает РИА Новости.
Ранее украинский президент в интервью Fox News признал, что у Киева нет сил для возвращения полуострова под контроль Украины и восстановления границ 1991 года. При этом Зеленский заявил, что надеется вернуть Крым дипломатическим путем.

Шеремет отметил, что такие заявления указывают на начало понимания реальности, но добавил, что цена этого прозрения для Украины оказалась слишком высокой.

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России», — заявил депутат.
Шеремет подчеркнул, что Крым никогда не вернется под контроль Украины: ни силовым, ни дипломатическим путем.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, где большинство жителей поддержали воссоединение. Украина продолжает считать Крым оккупированной территорией, а Запад поддерживает Киев в этом вопросе.

Однако Москва неоднократно подчеркивала, что референдум соответствовал международному праву, и вопрос статуса Крыма «закрыт окончательно».

Читайте также:

В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow

«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS

На Западе сделали неожиданное заявление про ядерный потенциал Украины
#москва
#украина
#контроль
#крым
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow
Представитель Стармера отказался комментировать применение Storm Shadow в России
21 ноября 2024, 02:43

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера отказался комментировать сообщения о том, что ракеты Storm Shadow, произведенные в Великобритании, якобы были применены для удара вглубь российской территории. Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, британские ракеты действительно могли быть использованы, однако в офисе премьера заявили, что не обсуждают оперативные вопросы и не комментируют подобные сообщения.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника, также сообщило, что Киев впервые применил Storm Shadow для нанесения удара по целям в России.

Некоторое время назад украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

Читайте также:

На Западе пришли в ужас от действий Украины

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими

В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины
#ракеты
#киев
#сво
#ракета
#великобритания
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате