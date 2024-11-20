Массированная атака БПЛА на Россию, окружение ВСУ в Курской области, продвижение под Суджей: последние новости СВО

Фото: istockphoto/zabelin
Минувшей ночью ВСУ осуществили попытку массированной атаки российских территорий с использованием БПЛА. На линии фронта противник задействует иностранных наемников и пытается перейти в наступление на нескольких участках фронта. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
Боевые действия продолжаются вокруг Ольговского леса в Курской области, где в окружении находятся около 200 солдат ВСУ. Военные корреспонденты отмечают, что все попытки выйти из окружения заканчиваются неудачей. Также сообщается о продвижении российских войск на севере и юге Суджанского района, где продолжаются интенсивные столкновения. ВСУ ведут маневренную оборону и сохраняют высокий потенциал для контратак.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка, согласно информации от Минобороны РФ. Экипаж Су-34 осуществил удар по личному составу, технике и опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области.
Донецкое направление
Вооружённым силам России осталось пройти всего 5,5 километра для завершения окружения украинских войск южнее Курахова. Украинский Генеральный штаб не спешит выводить свои подразделения из пяти-шести сел, которые находятся под угрозой окружения.
Эксперты из Германии отмечают, что российские войска также продвигаются на север от Кураховского водохранилища. Они захватили поселок Ильинка и приблизились к селу Берестки, а также заняли ключевые подходы к автомобильным и железнодорожным переправам в сторону Курахова. Мосты в этом районе разрушены, но российские силы теперь могут обстреливать город с севера, находясь всего в 1–1,5 километрах. Если им удастся восстановить мост и перейти дамбу, это откроет возможность для атаки на Курахово с северной стороны.
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
Часовоярское направление
Ситуация под Часов Яром также неблагоприятна для ВСУ. Военный аналитик Юлиан Репке сообщает, что российские солдаты достигли района стадиона «Авангард». Украинские войска пытаются сдержать наступление с помощью дронов, но их усилия оказываются безрезультатными. Южнее Часова Яра украинское командование принимает решение о выводе своих частей с Клещеевского плацдарма, откуда они долго угрожали флангу российской группировки.
Харьковское направление
В Харьковской области российские войска нанесли удар по правому берегу города с использованием РСЗО и «Солнцепёков». Сообщается о разрушении позиций ВСУ и уничтожении техники, которая готовилась к штурму российских укреплений.
Липцовское направление
На Липцовском направлении ВСУ провели масштабную контратаку с участием иностранных наёмников. В результате завязавшегося боя бойцы «Бесстрашные» уничтожили до 45 нацистов. После этого враг предпринял пять попыток переброски подкреплений на бронетехнике, однако все они были сорваны, прорыва не произошло. Всего ликвидировано до 80 человек личного состава противника, а также танк, два БМП и два БТР.
Кураховское направление
На Кураховском направлении российские подразделения продолжают наступательные действия, оказывая давление на ключевые оборонительные рубежи противника. В треугольнике Дальнее—Успеновка—Трудовое идут ожесточённые бои. Российские силы выбивают украинские войска с высот и наносят огневые удары по их оборонительным позициям. Одновременно продвигаются вперёд от Максимовки в направлении Константинопольского и Сухих Ялов. Успехи на этом участке позволяют ВС РФ сокращать расстояние до замыкания «кармана» на южном фланге.
Фото: istockphoto/ZenitX
Времевское направление
На Времевском участке продолжаются ожесточённые бои вдоль линии Новодаровка-Равнополь-Макаровка. Противник не прекращает попыток вытеснить передовые подразделения ВС РФ из занимаемых населённых пунктов или того, что от них осталось. В районе Равнополя удалось немного продвинуть противника на север, однако в Макаровке ВСУ ежедневно пытаются захватить северные окраины деревни, но их действия заканчиваются неудачами.
Купянское направление
На Купянском участке бойцы 1-й танковой армии ВС РФ успешно отражают атаки противника и продвигаются в сторону Загрызово. За сутки враг предпринял две попытки контратаковать южнее Кругляковки силами 1-й механизированной бригады 28-й отдельной механизированной бригады, а также одну атаку юго-восточнее с участием до взвода из состава 2-й механизированной бригады 115-й отдельной механизированной бригады. В результате этих столкновений было уничтожено 16 боевиков и одна бронетранспортная машина. Также отмечается снижение применения артиллерии со стороны противника, что может свидетельствовать о нехватке боеприпасов.
Общие потери противника на данном направлении составили 115 человек и два артиллерийских орудия.
«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово
Покровское направление
На Покровском направлении завершена зачистка Юрьевки — село полностью под контролем ВС РФ. Также освобождена Новоалексеевка (подтверждено Минобороны РФ). Из Новоалексеевки ведутся штурмовые действия в направлении Пушкино и Украинки. ВС РФ осуществляют штурмовые действия с двух флангов в районе Пустынки; закрепившись в этом районе, российская армия сможет двигаться на северо-запад к Шевченко.
ВСУ атаковали несколько регионов страны
ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять – над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два – над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.
Читайте также:
Бойцы «Севера» уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
«Будет еще хуже»: В Турции предупредили Украину о последствиях ударов вглубь территорий РФ
Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города
Анастасия Хохлова